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Komşusunu vurup intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’de nin Dilovası ilçesinde komşunu silahla vurarak ağır yaralayan bir kişi , aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti.Olay, dün gece yarısı Dilovası Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’de nin Dilovası ilçesinde komşunu silahla vurarak ağır yaralayan bir kişi , aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti.
Olay, dün gece yarısı Dilovası Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nuri Ocakverdi (52) komşusu Ömer Durmaz’ın (32) ahırına gitti. İkili burada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Ocakverdi, yanında getirdiği tabanca ile komşusu Ömer Durmaz’a ateş etti. Durmaz’ın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Ocakverdi, ahırın dışına çıktıktan sonra silahı kendine doğrultarak ateş etti.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Nuri Ocakverdi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ömer Durmaz ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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