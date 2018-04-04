Komşusunu vurup intihar etti

Kocaeli’de nin Dilovası ilçesinde komşunu silahla vurarak ağır yaralayan bir kişi , aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti.
Olay, dün gece yarısı Dilovası Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nuri Ocakverdi (52) komşusu Ömer Durmaz’ın (32) ahırına gitti. İkili burada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Ocakverdi, yanında getirdiği tabanca ile komşusu Ömer Durmaz’a ateş etti. Durmaz’ın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Ocakverdi, ahırın dışına çıktıktan sonra silahı kendine doğrultarak ateş etti.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Nuri Ocakverdi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ömer Durmaz ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum