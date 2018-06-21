HABER

Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

KONYA’da, Irak Türkmen’i komşularının çocuklarının patlattığı torpile sinirlenen Mehmet K.

Hasan DÖNMEZ- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da, Irak Türkmen’i komşularının çocuklarının patlattığı torpile sinirlenen Mehmet K. (19), pompalı tüfekle eve ateş açtı. Açılan ateş sonucu evde bulunan 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan şüpheli ise yakalandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarı Yakup Mahallesi Mahmut Dede Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak Türkmen’i komşularının çocuklarının torpil patlatmasına sinirlenen Mehmet K., komşularıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Mehmet K., pompalı tüfeğini alarak komşularının evine ateş açtı. Açılan ateşte vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Mehmet K., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Ressam Nejdet Vergili'nin eserleri sanatseverlerle buluştuRessam Nejdet Vergili'nin eserleri sanatseverlerle buluştu
Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp ettiValinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.