Komşusunun evine camdan giren hırsız adliyeye sevk edildi

Bolu’da, Irak uyruklu bir şahsın evine camdan girerek bir miktar parasını çalan diğer Irak uyruklu Y.K., adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi’nde yaşayan Irak uyruklu Y.K. isimli şahıs, aynı mahallede oturan başka bir Irak uyruklu vatandaşın evine camdan girerek bir miktar para çaldı. İhbar üzerine hırsızlığın gerçekleştiği evde incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonrasında Irak uyruklu Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.