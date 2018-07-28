Komşusunun köpeğini av tüfeğiyle öldürdü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Ahmet G., köpeğiyle boğuştuğunu öne sürdüğü komşusunun köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet G.'nin köpeği, hayvanlarını otlatmak için götürdüğü merada, komşusu Fatih D.'nin köpeğiyle boğuşmaya başladı. Bu sırada Ahmet G., av tüfeği ile ateş ederek, komşusunun köpeğini öldürdü. Olayın ardından Fatih D., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet G., köpekleri ayırmak için ateş ettiğini ileri sürdü.
Tüfekle ateş ettiği gerekçesiyle 572 lira idari para cezası uygulanan Ahmet G., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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