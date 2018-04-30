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Komünist başkana çevre ödülü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 4'üncü Uluslararası Özkan Mert Onur Ödülleri'nde Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Komünist Partili belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu çevre ödülüne layık görüldü.

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 4'üncü Uluslararası Özkan Mert Onur Ödülleri'nde Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Komünist Partili belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu çevre ödülüne layık görüldü. İzmit'te şair Özkan Mert adına düzenlenen Özkan Mert Onur Ödülleri töreni kent merkezinde bulunan Tarihi Taş Bina'da yapıldı. Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu çevre ödülüne, Hanri Benazus onur ödülüne, Niculina Oprea şiir ödülüne, Julia Bartha kültür ödülüne, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği bilim ödülüne layık görülürken, 118 E Lions Dernekleri Federasyonu adına Celil Vardar'a ve Kandıra bezi dokumacısı Fahriye Yaşar adına ailesine teşekkür belgeleri verildi. Maçoğlu törende yaptığı konuşmada, "İnsanı onurlandıran törenlerde olmak gerçekten çok güzel. Bugün bu vicdanı gören siz dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir üretim. Doğumla başlayan ve hayat boyu süren bir üretim. Sanat ve edebiyat gibi onurlu bir işi sürdüren arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum" dedi. Ödül töreni sonrasında Nikomedya Hoşgörü Topluluğu Korosu mini bir konser verdi.

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