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Kömür çuvalları içinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kömür çuvalları arasında 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.

Kömür çuvalları içinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kömür çuvalları arasında 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Efes'in de kullanıldığı aramada, aracın bagajında bulunan kömür çuvalları içerisine gizlenmiş, 113 paket halinde, 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Sürücü ile araçtaki 2 kişi, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kömür çuvalları içinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildiKömür çuvalları içinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi

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