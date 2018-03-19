Kömür çuvalları içinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kömür çuvalları arasında 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Efes'in de kullanıldığı aramada, aracın bagajında bulunan kömür çuvalları içerisine gizlenmiş, 113 paket halinde, 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Sürücü ile araçtaki 2 kişi, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!
Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!
Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...
Katliam gibi kaza!
Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı
Okul önünde dehşet!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum