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Kömür ocağında göçük ihbarı ekipleri seferber etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında göçük olduğu ve 2 işçinin mahsur kaldığı ihbarı, polisi harekete geçirdi.

Kömür ocağında göçük ihbarı ekipleri seferber etti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında göçük olduğu ve 2 işçinin mahsur kaldığı ihbarı, polisi harekete geçirdi. Ormanlık alanda yaklaşık 2 saat süren araştırmada göçüğe rastlanmadı.
Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının başladığı saatlerde ormanlık alandaki ruhsatsız kömür ocağında göçük olduğu ve 2 işçinin ocakta mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocak sahiplerinin göçük olayını gizleyebilecekleri şüphesiyle bölgede araştırma yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada göçüğe rastlanmadı.
Bölüm Mahallesi Muhtarı Gündüz Cora, polisle birlikte ihbar edilen bölgede yaptıkları araştırmada göçüğe rastlamadıklarını söyledi. Aslı olmayan bir ihbar olduğunu ifade eden Cora, "Ne göçüğe ne başka bir şeye rastlamadık. Polis arkadaşlar ormanlık alanda arama yaptılar. Bugün de 1 Mayıs işçi bayramı. Herhangi bir göçük olmadığı yaralanma olmadığı anlaşıldı. Bütün ekipler buradaydı. Ekipler kısa sürede geldi" dedi.
Polis, tutanak tutmasının ardından bölgeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Kömür ocağında göçük ihbarı ekipleri seferber ettiKömür ocağında göçük ihbarı ekipleri seferber ettiKömür ocağında göçük ihbarı ekipleri seferber ettiKömür ocağında göçük ihbarı ekipleri seferber etti

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