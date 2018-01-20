Kömür sobasından sızan gaz zehirledi: 2 ölü

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Çerme Köyü'nde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazınan zehirlenen imam, 38 yaşındaki Rahim Özkesemen ve eşi Sibel Özkesemen (30) öldü.Kars'ın Selim ilçesinde bağlı Alisofu Köyü imamı Rahim Özkesemen ile eşi Sibel Özkesemen dün, 9 ve 11 yaşlarındaki iki oğlu ile merkeze bağlı Çerme Köyü'ndeki akrabalarına gitti. Geceyi amcasının evinde geçiren Rahim Özkesemen ile Sibel Özkesemen sobanın bulunduğu odada uyudu. Bu sabah Özkesemen çiftinin uyanmadığını gören akrabaları girdikleri cesetleri ile karşılaştı. Köye çağrılan 112 ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Rahim Özkesemen ile eşi Sibel Özkesemen çiftinin cenazeleri otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin çocuklarının gece yanlarında olmadığı belirtilirken ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.