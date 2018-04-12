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Kömür yüklü kamyon yan yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü hafriyat kamyonu yan yattı.Kaza, Keles ilçesinde Harmanalan ve Bıyıklıalan Mahalleri giriş kavşağında meydana geldi.

Kömür yüklü kamyon yan yattı

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü hafriyat kamyonu yan yattı.
Kaza, Keles ilçesinde Harmanalan ve Bıyıklıalan Mahalleri giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait kömür yüklü kamyon bilinmeyen sebepten dolayı yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Kömür yüklü kamyon yan yattı

Kömür yüklü kamyon yan yattı

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