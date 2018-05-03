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Komutanlardan JÖH ve PÖH'lere ziyaret

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:31 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen meskun mahal operasyonuna katılan ve görev süresi dolan JÖH, PÖH ve korucular, asıl görev yerlerine dönmeye başladı. Afrin operasyonunu tamamlayarak memleketlerine dönmek üzere Müşterek Görev Merkezi'ne gelen güvenlik güçleri için uğurlama töreni düzenlendi. Törenin düzenlendiği merkeze helikopter ile gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de törene katıldı. İki komutan Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek Afrin'de terör örgütlerine yönelik operasyonlara katılan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Törende ayrıca Orgeneral Çetin, Müşterek Görev Merkezi'nin kurulması ve harekata katkılarından dolayı İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım ile Belediye Başkanı Kemal Vural'a teşekkür plaketi verdi.

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