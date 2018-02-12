HABER

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan’ın aracına evinin önünde park halindeyken henüz plakası belirlenemeyen bir araçtan silahlı saldırı yapıldı.Olay, saat 22.00 sırasında merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Taban Sokak üzerine meydana geldi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan’ın aracına evinin önünde park halindeyken henüz plakası belirlenemeyen bir araçtan silahlı saldırı yapıldı.
Olay, saat 22.00 sırasında merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Taban Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan’ın 42 AOK 01 plakalı aracına evinin önünde park halindeyken henüz plakalı belirlenemeyen bir araçtan uzun namlı tüfekle ateş açıldı. Olayın ardından sokağa gelen polis ekipleri araçta inceleme yaptı.
Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı.

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı

1 / 6

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı
2 / 6

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı
3 / 6

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı
4 / 6

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı
5 / 6

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı
6 / 6

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı

KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalıntı motosiklet cinayeti sanıklarına müebbet istemi

Çalıntı motosiklet cinayeti sanıklarına müebbet istemi

Adana'da otobüste skandal görüntü

Adana'da otobüste skandal görüntü

'Payitaht Abdülhamid' ekibinden hanedan üyelerine davet

'Payitaht Abdülhamid' ekibinden hanedan üyelerine davet

(Özel Haber) Mahkemede en anlamlı ceza

(Özel Haber) Mahkemede en anlamlı ceza

20 saniyede jet hırsızlık! Herkesin gözü önünde motorsikleti çaldılar

20 saniyede jet hırsızlık! Herkesin gözü önünde motorsikleti çaldılar

Sevgililer Günü için 'Aşk-ı Pazar' kuruldu

Sevgililer Günü için 'Aşk-ı Pazar' kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.