KONESOB Başkanının aracına silahlı saldırı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan’ın aracına evinin önünde park halindeyken henüz plakası belirlenemeyen bir araçtan silahlı saldırı yapıldı.

Olay, saat 22.00 sırasında merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Taban Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan’ın 42 AOK 01 plakalı aracına evinin önünde park halindeyken henüz plakalı belirlenemeyen bir araçtan uzun namlı tüfekle ateş açıldı. Olayın ardından sokağa gelen polis ekipleri araçta inceleme yaptı.

Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı.