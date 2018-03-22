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Konteynere atılan bebek cinayetinde son karar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

BURSA’da, 2016 yılı ocak ayında, dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynırına atarak, donarak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Sezai Durmayaz (39) ile sevgilisi Çiğdem Şimşek’e (20) ’Adam öldürmek’ suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını Bursa Bölge 1.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 2016 yılı ocak ayında, dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynırına atarak, donarak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Sezai Durmayaz (39) ile sevgilisi Çiğdem Şimşek’e (20) ’Adam öldürmek’ suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi, bebeğin ölümünde sanıkların olası kasıtlarının olmadığı gereçkesiyle bozdu. Tekrar hakim karşısına çıkan sanıklardan Sezai Durmayaz 24 yıl, Çiğdem şimşek ise 20 yıl haips cezasına çarptırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesinde tornacılık yapan Sezai Durmayaz, kendisi gibi bekar olan Çiğdem Şimşek ile birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan genç kadın, 2016 yılının ocak ayında, tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı. 12 saat sonra gece yarısı çöp konteynerine attı. Doğum sonrası kanaması durmayan kadın, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların şüphelenip haber vermesi üzerine Çiğdem Şimşek'in ifadesini alan polis, çöp konteynerine atılan bebek cesedini buldu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Çiğdem Şimşek ile Sezai Durmayaz, tutuklandı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Sezai Durmayaz, ifadesinde, Çiğdem Şimşek'in hamile olduğunu bilmediğini, olay günü tuvalete gidince kendisinden yardım istediğini belirterek, "Tuvalette cansız bebek gördüm. Cesedi alıp, poşet içersinde çatı katına çıkardım. Çiğdem, kanama nedeniyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gece gelmeyince ölü olan bebeği çöp konteynerine attım" dedi.

Çiğdem Şimşek ise savunmasında Sezai Durmayaz'ın hamile olduğunu bildiğini, buna rağmen bir gün karnına çıkarak oturduğunu anlattı. Şimşek, tuvalette dünyaya getirdiği bebeğin yaşadığını ve kordonunu makas ile Sezai Durmayaz'ın kestiğini söyledi. Çiğdem Şimşek daha sonra hastaneye kaldırıldığı için olanlardan haberdar olmadığını öne sürdü.

Mahkeme, bebeğin annesi Çiğdem Şimşek ve babası Sezai Durmayaz'a 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, bu cezalarda hiçbir indirim yapmadı.

Sanık avukatlarının yaptığı itirazı değerlendiren Bursa Bölge Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi, verilen kararı son duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan avukatın katılmamasını gerekçe göstererek bozdu. Bakanlık avukatının katılımı ile yeniden yapılan duruşmada, sanıklara yine aynı ceza verildi. Sanık avukatlarının yaptığı diğer itirazı değerlendiren Bursa Bölge Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi, bebeğin ölüm olayında sanıkların kastının bulunmamasına dikkat çekip, yargılamanın tekrar yapılmasını istedi. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, bu kez sanıklardan Sezai Durmayaz'a 'Adam öldürmek' suçundan 24 yıl, Çiğden Sişmek'e ese 20 yıl hapis cezası verdi.

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