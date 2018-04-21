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Kontrolden çıkan araç sahile uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak sahile uçtu.

Kontrolden çıkan araç sahile uçtu: 3 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak sahile uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sarımsaklı yolu Laka mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 VS 3280 plakalı otomobil şarampole yuvarlanarak sahile uçtu. Kazada C.A., S.C ve C.C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç sahile uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç sahile uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç sahile uçtu: 3 yaralı

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