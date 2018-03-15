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Kontrolden çıkan iş makinesi eve çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 09:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarptı.Kaza, sabah saatlerinde Çiçek Mahallesi 1615/2 sokakta meydana geldi.

Kontrolden çıkan iş makinesi eve çarptı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde Çiçek Mahallesi 1615/2 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş makinesi yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak yolun ikiye ayrıldığı kısımda bulunan bir eve çarptı. Kaza sonucu iş makinesinin kepçesi eve girerken, şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan, iş makinesinin çarptığı evde oturan yaşlı kadın büyük bir panik yaşadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan iş makinesi eve çarptı

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