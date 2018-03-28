Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kargı istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan M.K. (43) yönetimindeki 28 K 1564 plakalı eşya yüklü kamyon, Gölet köyü mevkiine geldiği sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada kamyon şoförü M.K. ile kamyonda yolcu olarak bulunan M.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Boyabat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kamyon şoförü M.K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.