Kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçti

Bartın Amasra’da kontrolden çıkan kamyonun karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada, karşı yönden gelen araç olmayınca facianın dönüldü.

Edinilen bilgiye göre Amasra’dan Bartın istikametine giden ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen 06 FY 4871 plakalı kamyon, polis noktasına yakın bir yerde yavaşlamak isterken bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon orta refüjdeki aydınlatma direğini yerinden kopararak karşı şeride geçti. Bu esnada kontrol noktasında bulunan polisler ise olaya müdahale ederek trafiği keserek ikinci bir kazanın oluşmasını engellediler. Olay sonrasında kaza yapan araçta bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.