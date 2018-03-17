Kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 2 yaralı

TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Devrilen kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Silivri’nin Kınalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde Seyit Ahmet T. ile Yusuf Metin Ö.’nün bulunduğu kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık görevlileri ile Silivri itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla Silivri Devlet Hastanesi ve bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.