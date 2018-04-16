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Kontrolden çıkan kamyonet kanala uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 19:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet kanala uçtu.

Kontrolden çıkan kamyonet kanala uçtu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet kanala uçtu. Kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Geri Gönderme Merkezinin rka kısmında bulunan boş arazideki toprak yolda ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 HY 935 plakalı kamyonet, kontrolden çıkması sonucu 3 metre derinliğindeki kurutma kanalına uçtu. Araç sürücüsünün kazayı haber vermesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonette ağır hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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