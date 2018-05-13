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Kontrolden çıkan minibüs, ağaçlara çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Yıldırım yönetimindeki 10 NZ 733 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Ağaçlara çarpan minibüsün sürücüsü Mehmet Yıldırım, ile Meryem Yıldırım, Emirhan Yıldırım, Gizem Dolay Dinçkol ve Mustafa Dinçkol yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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