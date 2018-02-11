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Kontrolden çıkan minibüs duvara çarparak durabildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 21:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü duvara çarparak durabildi.Kaza, 20.00 sıralarında İzmit Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan minibüs duvara çarparak durabildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü duvara çarparak durabildi.
Kaza, 20.00 sıralarında İzmit Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nuri D. idaresindeki 41 KU 756 plakalı minibüs yağışın etkisiyle kaymaya başladı. Yaklaşık 20 metre kayan minibüs yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile sürücü Nuri D. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekiplerince sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Umuttepe Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan minibüs duvara çarparak durabildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs duvara çarparak durabildi: 1 yaralı

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