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Kontrolden çıkan motosiklet öğrencilerin arasında daldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet okul önündeki öğrencilerin arasında daldı, kazada 2 öğrenci yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu’nun önünde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet okul önündeki öğrencilerin arasında daldı, kazada 2 öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu’nun önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı. Yaşanan kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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