Kontrolden çıkan motosiklet öğrencilerin arasında daldı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet okul önündeki öğrencilerin arasında daldı, kazada 2 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu’nun önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı. Yaşanan kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.