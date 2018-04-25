Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.U. yönetimindeki otomobil Hacıhalil köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkıştı. Kazayı gören bir sürücü jandarmaya haber vererek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü A.U., itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.U., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



