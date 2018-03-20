Kontrolden çıkan otomobil ağacı kökünden söktü: 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, çarptığı ağacı kökünden söktü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Caddesi üzerinde Adapazarı istikametinden gelmekte olan 54 DN 037 plakalı Murat T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağacı yerinden söken otomobil şoförü Murat T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Uğur K. ve Fatih K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise kazazedelere yardım edebilmek için araçlarından inerek olay yerine koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bir anda onlarca kişinin toplandığı kaza yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekiplerince yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılardan 2 tanesi Toyota Acil Yardım Hastanesine, 1 tanesi de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği mevkide bir süre trafik durma noktasına geldi. Kaza sonucu büyük çapta maddi hasar meydana gelen aracın yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.