HABER

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

Konya’da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak alt geçide uçtu.

Konya’da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak alt geçide uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Mobilyacılar Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden şehir merkezine seyreden Havvanur Eda Ç. (25) yönetimindeki 32 PC 885 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 2 metre yükseklikten alt geçide uçan otomobilde bulunan sürücü Havvanur Eda Ç. ile Yasemin B. ve Elif B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği alt geçitte polis ekiplerince trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

1 / 7

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı
2 / 7

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı
3 / 7

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı
4 / 7

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı
5 / 7

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı
6 / 7

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı
7 / 7

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil alt geçide uçtu: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Bursa’da akıl almaz kaza

Bursa’da akıl almaz kaza

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

Esenler’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Esenler’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.