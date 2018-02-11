Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini yola devirdi

Hatay’da, kontrolden çıkarak tarladaki yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Direğin yola devrilmesi nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Alınan bilgiye göre kaza, bugün akşam saatlerinde Hassa-Kırıkhan yolu üzeri Topboğazı mevkisinde yaşandı. Mehmet Ali Çetin’in kullandığı 31 EB 226 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Buradaki yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ali Çetin, kaza yerine çağrılan ambulans ile Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elektrik direğinin yola devrilmesi sonucu kapanan yol ise vinç yardımıyla direğin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi
Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır
Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 7 yaralı
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!
Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü
Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı
'Türklerden gelen mesajlardan bıktım'
Türkiye'nin korkunç cinayetler işleyen seri katilleri
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum