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Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 23:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra yol kenarındaki pişmaniye dükkanına girdi.

Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra yol kenarındaki pişmaniye dükkanına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Başiskele D-130 Karayolu Seymen mevkiinde meydana geldi. Emrehan Çelik idaresindeki 06 FP 9533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 54 EU 812 plakalı otomobil ve HL-491-S Hollanda plakalı cipe çarptı. Süratli olduğu öğrenilen otomobil daha sonra yol kenarındaki Hüseyin Çetin’e ait pişmaniye dükkanına girdi.
Kaza sırasında iş yerinin içerisinde olan vatandaşlar panikle dükkandan dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında iş yerinde olan 4 kişiden yaralanan olmadı. Kaza sıra ında yaralanan otomobil sürücüsü Emrehan Çelik ise olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İş yerinin güvenlik kameraları kaza anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde alışveriş yapan müşterilerin kasaya yöneldikleri sırada kontrolden çıkan otomobilin park halindeki cipe çarptıktan sonra iş yerinin camından içeri girdiği, kaza nedeniyle iş yeri çalışanları ve müşterilerin panik içinde dışarı çıktıkları görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı: 1 yaralı

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