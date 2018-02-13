Kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi

Başkent’te kontrolden çıkan bir otomobil lokantaya girdi.

Alınan bilgiye göre kaza, Altındağ ilçesi Siteler Orhan Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Önüne aniden çıkan bir araçtan kaçan otomobil yolun da kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bir lokantaya girdi. Kazada maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.