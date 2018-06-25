Kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobil, girişteki ahşap tente ile masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 19.15 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'ni kullanarak, askeri lojmanlar mevkiinden, şehir merkezi yönüne giden Şermin Sayın (49) yönetimindeki 17 RC 292 plakalı otomobil, Turna Sokak'a dönüş yapmak istediği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki lokantaya girdi. Otomobil, girişteki ahşap tente ile masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra işyerinin camekanına çarparak durabildi.

Kaza sonucu, araçta ve işyerinde maddi hasar oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobil, polisin incelemesinin ardından olay yerinden çekilirken, sürücü Sayın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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