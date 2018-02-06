Kontrolden çıkan otomobil minibüslere çarptı: 2 ölü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki iki minibüse çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Anadolu Caddesi 10 Nisan Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayraklı yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Cevdet Ardıç yönetimindeki 34 UK 6945 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 M 8353 ve 35 S 00639 plakalı minibüslere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Cevdet Ardıç ve Onur Taşatan’ın(28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ardıç ve Taşatan’ın cansız bedenleri, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.