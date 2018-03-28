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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Amasya’ya gitmekte olan Sabri Aktaş idaresindeki 06 FC 4560 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çankırı kavşağında bariyerlere ve refüje çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Amasya’ya gitmekte olan Sabri Aktaş idaresindeki 06 FC 4560 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çankırı kavşağında bariyerlere ve refüje çarptı. Yaşanan feci kazada araç sürücüsü Sabri Aktaş ile yanında bulunan Şirazi Aktaş (53) araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yaralılar, Tosya Belediyesi Kaza Kırım Kurtarma ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Tosya Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şirazi Aktaş hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle Tosya D-100 karayolu kısa süreliğine araç trafiğine kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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