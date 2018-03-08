Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Kaza Kargı Boyabat yolu üzerinde Kargı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinop istikametinden Kargı yönüne seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 19 RG 024 plakalı otomobil, Kargı kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan E.Ö. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılarak yaralı, ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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