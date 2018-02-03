Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Bolu’da kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bolu-Mudurnu yolu Akkayalar mevkiide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Özdemir idaresindeki 14 EZ 235 plakalı otomobil Bolu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Aynı istikamette ilerleyen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına uçan araçta bulunan sürücü Ramazan Özdemir ve Ezgi Ruhşan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.