HABER

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 22:15 | Son Güncelleme

Bolu’da kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.30 sıralarında Bolu-Mudurnu yolu Akkayalar mevkiide meydana geldi.

Bolu’da kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Bolu-Mudurnu yolu Akkayalar mevkiide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Özdemir idaresindeki 14 EZ 235 plakalı otomobil Bolu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Aynı istikamette ilerleyen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sulama kanalına uçan araçta bulunan sürücü Ramazan Özdemir ve Ezgi Ruhşan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta cinayet

Zonguldak'ta cinayet

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Muş'a şehit ateşi düştü

Muş'a şehit ateşi düştü

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.