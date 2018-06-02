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Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 ölü, 1 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Bursa?nın Orhangazi ilçesi Karsak kavşağı mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Bursa?nın Orhangazi ilçesi Karsak kavşağı mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilin sürücüsü Fırat Subaşı (27) yaralanırken, aynı araçta bulunan İsmail Satı (30) yaşamını yitirdi.
Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi ilçesi Karsak kavşağı mevkiinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fırat Subaşı idaresindeki 34 LP 3079 plakalı otomobil İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken Karsak kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan ve defalarca takla atan otomobilde, sürücü Fırat Subaşı ağır yaralanırken, İsmail Satı ise yaşamını yitirdi. Geçen yıl eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Satı?nın cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa?ya götürüldü. Yaralı sürücü Fırat Subaşı ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Gemlik Devlet Hastanesi?ne götürülüp tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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