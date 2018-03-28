Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Hendek ilçesin D-100 karayolu Kargalı Hanbaba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Hendek istikametine gitmekte olan 20 FA 189 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada Ertan Yılmaz hayatını kaybetti, Tuncay D., İbrahim U. ve Ahmet T.’de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Tuncay D. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yılmaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsiye gönderildi.

Hayatını kaybeden Ertan Yılmaz, bugün Hendek Yeni Camii’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığına defnedilecek.