HABER

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde Hendek ilçesin D-100 karayolu Kargalı Hanbaba mevkiinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Hendek ilçesin D-100 karayolu Kargalı Hanbaba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Hendek istikametine gitmekte olan 20 FA 189 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada Ertan Yılmaz hayatını kaybetti, Tuncay D., İbrahim U. ve Ahmet T.’de yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Tuncay D. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yılmaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsiye gönderildi.
Hayatını kaybeden Ertan Yılmaz, bugün Hendek Yeni Camii’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığına defnedilecek.

Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!
Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContactCepte tehlikenin yeni ismi: GetContact
Metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kameradaMetrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.