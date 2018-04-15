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Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 21:34 | Son Güncelleme

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı yola geçerek üç araca çarptı, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu Karabük yolu Balıklar kayası mevkiinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 3 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı yola geçerek üç araca çarptı, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu Karabük yolu Balıklar kayası mevkiinde meydana geldi. Emir Galip Ö. (33) idaresindeki 14 HB 014 plakalı aracıyla Karabük’ten Safranbolu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yola geçti. Bu sırada karşı yoldan Karabük istikametine seyir halindeki Sadettin K. (28) idaresindeki 06 DS 5247 plakalı araç ile aynı istikamette seyreden Hüseyin A. (33) idaresindeki 78 BU 421 plakalı araca da çarparak yine aynı istikamette seyreden İsa Y. (27) idaresindeki 78 SJ 710 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Meydana gelen kazalarda sürücüler Emir Galip Ö., Sadettin K. ve İsa Y. yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 3 yaralı

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