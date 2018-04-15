Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı: 3 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı yola geçerek üç araca çarptı, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu Karabük yolu Balıklar kayası mevkiinde meydana geldi. Emir Galip Ö. (33) idaresindeki 14 HB 014 plakalı aracıyla Karabük’ten Safranbolu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yola geçti. Bu sırada karşı yoldan Karabük istikametine seyir halindeki Sadettin K. (28) idaresindeki 06 DS 5247 plakalı araç ile aynı istikamette seyreden Hüseyin A. (33) idaresindeki 78 BU 421 plakalı araca da çarparak yine aynı istikamette seyreden İsa Y. (27) idaresindeki 78 SJ 710 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Meydana gelen kazalarda sürücüler Emir Galip Ö., Sadettin K. ve İsa Y. yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum