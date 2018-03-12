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Kontrolden çıkan otomobil vidanjöre çarptı: 1yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ile belediyeye ait vidanjöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.00 sularında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil vidanjöre çarptı: 1yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ile belediyeye ait vidanjöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sularında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet D. idaresindeki 34 YT 5556 plakalı otomobili ile, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobili sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak Murat A. kontrolündeki 34 EL 2943 plakalı vidanjöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet D. idaresindeki otomobilde bulunan Ahmet K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sebebiyle bir bölümü trafiğe kapatılan yol, kaza yapan otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kontrolden çıkan otomobil vidanjöre çarptı: 1yaralı

Kontrolden çıkan otomobil vidanjöre çarptı: 1yaralı

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