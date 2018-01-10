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Kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda ezdiği kadın öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 19:48 | Son Güncelleme 10 saat önce

Haber - Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul DHABeykoz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımdaki kadını ezdi. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykoz Kavacık yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Aksu'nun kullandığı 34 UY 9694 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce park halindeki 34 LC 305 plakalı araca çarptı, ardından kaldırımda bekleyen bir kadını ezdi. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis sürücü Bilal Aksu'yu gözaltına aldı. Polis, hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemeye çalışırken üzerinden çıkan cep telefonun 44 yaşındaki Emine Bilgili üzerine kayıtlı olduğunu belirledi. Kimlik belirleme çalışmaları sürerken gözaltına alınan sürücü Bilal Aksu'nun polis merkezinizdeki işlemleri sürüyor.

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