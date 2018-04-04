Kontrolden çıkan traktörden atlayın sürücü yaralandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde bir fındıklıkta direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktöründen atlayan sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Alparslan A., kullandığı traktörü ile birlikte kendine ait fındıklığa gitti. Fındıklık içerisinde ilerlediği sırada kontrolünden çıkan traktörden atlayan Alparslan A. yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı sürücü ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza hakkında ilgili inceleme başlatıldı.
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