Kontrolsüz dönüş yapmak isteyen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolsüz dönüş yapmak isteyen otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ada Caddesi üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobil, Kuzulu’dan Akyazı istikametine gitmekte olan motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.