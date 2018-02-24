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Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 14:17 | Son Güncelleme

Diyabakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı

Diyabakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgedeki vatandaşlar aynı kavşakta sürekli trafik kazalarının yaşandığını ve yetkililerin buna çözüm bulması gerektiğini dile getirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 99. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. 34 EV 4868 plakalı otomobil ile plakası alınamayan bir minibüs kontrolsüz geçiş sırasında çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan bulunan sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kontrolsüz kavşağın kazalara davetiye çıkardığını dile getiren vatandaşlar, aynı noktada her gün mutlaka bir kazanın yaşandığını ifade etti. Belediyenin bunlara çözüm getirmesini isteklerini söyleyen vatandaşlardan Şahap Malkoç, "Kontrolsüz kavşaktır, ışık olsa kaza olmazdı. Işık yerine tümsekte olabilir araçların yavaşlaması için bir de o dev gibi kamyonlarda park etmiş onlarda görüş alanını daraltıyor. Kaza gece saat 00.10 oldu. 34 EV 4868 plakalı otomobil takla atarak karşı kaldırıma geçti. Kaza anında o bölgeden vatandaşlarda geçiyordu. Kazayı vatandaşlar ucuz atlattı. Bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Burada her zaman kaza oluyor. Işıklar yok ve yol kenarına kamyonlar ile araçlar park ediyor. Her zaman kazalar oluyor. Belediyenin bunlara çözüm getirmesini istiyoruz. Burası ölüm yolu olmuş” dedi.

Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı

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