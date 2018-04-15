Kontrolünü kaybedip atladığı sondaj aracının altında kaldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da rampada vites değiştirmek isterken kontrolünü kaybettiği sondaj aracından atlayan sürücü, geri geri gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı.
Kaza, kent merkezi Hobi Bahçesi mevkiinde meydana geldi. İnşaat sahasında yapılacak sondaj çalışmaları için yola çıkan Recep Gönülal, kullandığı sondaj aracıyla rampa çıkarken vites değiştirmek istedi. Ancak bu sırada Gönülal, aracın kontrolünü kaybetti. Araç geri geri hareket edince Recep Gönülal, kapıyı açıp atladı. Yere düşen Gönülal, aracın tekerleğinin altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan Recep Gönülal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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