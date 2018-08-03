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Konuşma engelli Nurcan, tanker çarpması sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

BARTIN’da yol kenarında karpuz satışı yapılan tezgaha İl Özel İdaresi'ne bağlı itfaiyeye ait su tankerinin çarpması sonucu konuşma engelli Nurcan Can (35), hayatını kaybetti.

Konuşma engelli Nurcan, tanker çarpması sonucu öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da yol kenarında karpuz satışı yapılan tezgaha İl Özel İdaresi'ne bağlı itfaiyeye ait su tankerinin çarpması sonucu konuşma engelli Nurcan Can (35), hayatını kaybetti.
​Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bartın Kozcağız yolu Yeğenli köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın İl Özel İdaresi’ne bağlı itfaiyeye ait E.F. yönetimindeki 74 AR 367 plakalı su tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında karpuz satışı yapılan tezgaha çarptı. Ailesi tarafından geçici süreyle bakması için bırakılan konuşma engelli Nurcan Can, tankerin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Nurcan Can'ın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Konuşma engelli Nurcan, tanker çarpması sonucu öldüKonuşma engelli Nurcan, tanker çarpması sonucu öldü

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