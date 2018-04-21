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Konya-Aksaray yolu üzerinde yolcu otobüsü yoldan çıktı 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 02:14 | Son Güncelleme

IHAAW020009-ASA/21-04-2018 - Konya-Aksaray yolu üzerinde yolcu otobüsü yoldan çıktı 18 yaralı 21.04.2018 02:00:09 TSI NNNN

IHAAW020009-ASA/21-04-2018

- Konya-Aksaray yolu üzerinde yolcu otobüsü yoldan çıktı 18 yaralı

21.04.2018 02:00:09 TSI
NNNN

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