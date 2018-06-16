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Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 23:34 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin, kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, bugün Konya- Adana karayolunun Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Süleyman Keçeci yönetimindeki 42 YU 626 plakalı otomobil, önündeki Enver Keleş'in kullandığı 42 SM 045 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta şarampole savruldu.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Enver Keleş ve Süleyman Keçeci ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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