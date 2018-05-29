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Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Koray C. (20), minibüsüyle kırmızı ışıkta bekleyen akrabası İsmail Candan'ı (22) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Çiftçi İsmail Candan 42 HB 530 plakalı minibüsüyle kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Bu sırada minibüsün yanına yürüyerek yaklaşan çiftçi Koray C., pompalı tüfekle Candan'a ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İsmail Candan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Koray C. ise yakın bir noktaya park ettiği 42 EUB 95 plakalı otomobiliyle kaçtı. Koray C.'nin, silahla saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüpheli Koray C. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 12 el ateş edildiğini tespit etti, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Ereğli pompalı tüfek

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