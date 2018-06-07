Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Sazlıköy Sokak'taki apartmanda meydana geldi. A.R.K., 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada bilinmeyen nedenle toprak zemine düştü.
Çocuğun düştüğünü gören alt katta oturan komşuları, durumu ailesine haber verdi. Aşağı inen aile, kızlarını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Minik A.R., ailesi tarafından otomobille Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.R.K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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