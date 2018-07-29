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Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 20:37 | Son Güncelleme

Konya'da iş yerindekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyarılan 3 kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu iş yeri sahibi öldü, 4 çalışan yaralandı.

Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var

Merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde bulunan restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlarıyla, müşterileri rahatsız ettikleri iddia edilen bir grup arasında tartışma çıktı.

MUSA YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı av tüfeğiyle yaralandı. Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yıldız hayatını kaybetti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fatura yok ruhsat yok. İateyen av tüfeği alıyor. Ölene Allah rahmet eylesin. İnternette oto b.ku takip edenler niye bu şeref yoksunlarını takip edip yakalamıyor. Hergün kaç kişi böyle ruhsatsız av tüfeği ile katlediliyor.
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