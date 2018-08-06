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Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 16:09 | Son Güncelleme

Konya’da 63 yaşındaki bir seyyar satıcı daha önce aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçtı.

Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılık yapan 63 yaşındaki İsa Billur cadde üzerinde üç tekerlekli arabasıyla tişört sattığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

MOTOSİKLETLİ BİR ŞAHISLA KAÇTI

Olayı gerçekleştiren cinayet zanlısı kendisini bekleyen motosikletli bir şahısla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsa Billur ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 3 yerinden silahla vurulan İsa Billur, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERALARA YANSIDI

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen cinayet zanlısı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde seyyar satının yolda ilerlediği arkasından kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ceketinin cebinden silahını çıkardıktan sonra İsa Billur'in arkasına yöneldiği görülüyor.

"ATEŞ EDİP KAÇMASI BİR OLDU"

Görgü şahitlerinden Erson Yaylacı, “Bizim bu tablacı ağabeyimiz burada esnaflık yapar. Buradan geliyordu, tablayı itekleyerek o vuran şahısta kaldırımdan arabaların arasından tam karşıda 4 el ateş etti. Hemen yan sokağın içine girdi. Ağabeyimiz orada yıkıldı zaten. Büyük bir ihtimal ölmüştür. Tampon yapacak bir durumu da yoktu. Ağabeyinin göğsünde sırtında karnında, gördüğüm üç tane kurşun yarası vardı. Olay bu şekilde aniden gelişti. Gelip ateş edip sokağa girmesi bir oldu. Vuran şahıs yaya kaçtı fakat sokağın içinde bir arkadaşı bekliyormuş, oradan motosikletle devam etmişler” ifadelerini kullandı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Öte yandan, İsa Billur'un borç meselesi yüzünden daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından vurulduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor. (İHA)

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Konya İsa Billur infaz cinayet seyyar satıcı Motosiklet

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