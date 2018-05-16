Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi kütüphanesinde bulunan ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin “Vitruvius Adamı” isimli eskizinin replikasına “Açmayın sıkıntı çıkıyor” yazılı bir not yapıştırılması tepki çekti.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre; eserin sansürlendiğini belirten bir grup öğrencinin tepkisi üzerine replikanın üzerindeki kâğıt kaldırıldı. Üniversite yetkilileri, kâğıdın öğrenciler tarafından yapıştırılmış olabileceğini ifade etti.

Öğrenciler sosyal medyada sansürü protesto etti.

